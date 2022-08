Dupla armada invade empresa para roubar e são presos pela Polícia

- Publicidade -

No final da tarde desta quinta-feira, 18, dois homens armados invadiram uma empresa de venda de ferro para construção, localizada na Via Verde, região do 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações das vítimas, os dois criminosos estavam armados, cada um com um revólver e exigiram dinheiro e celulares das pessoas que estavam no local, conseguindo roubar uma pequena quantia em moedas da empresa, celulares, documentos e cartões de crédito dos funcionários.

Os bandidos não conseguiram levar mais dinheiro, porque as empresas de grande porte possuem um sistema de segurança chamado “sangria” que consiste em retirada de valores em vários horários do dia por empresa especializada em segurança.

Após o crime, a dupla fugiu em direção ao bairro Cidade do Povo, onde foram presos por policiais militares do Tático e VTR 202 do 2° Batalhão. Com os suspeitos, a polícia encontrou cartões, moedas e celulares subtraídos no momento do roubo a empresa.