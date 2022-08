Duelo Flamengo x Corinthians define 1º semifinalista da Libertadores

- Publicidade -

O Flamengo recebe o Corinthians na noite desta terça-feira (9) para o segundo e decisivo duelo das quartas de final da Copa Libertadores, diante de um Maracanã lotado, cujos 65 mil ingressos já estão esgotados. O Rubro-Negro entra em campo em vantagem, por ter vencido o primeiro embate por 2 a 0 em São Paulo. Pode até perder por 1 a 0 que se classifica à semifinal. Já o Timão só avança se ganhar por três gols de diferença nos 90 minutos – se vencer por apenas dois definirá a vaga nos pênaltis. O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Bruno Mendes.



Os cariocas estão invictos há oito jogos (foram sete vitórias e um empate). A sorte virou para o time carioca desde a chegada do técnico Dorival Júnior em junho, depois de o time amargar um primeiro semestre sofrível. No último sábado (6), o Rubro-Negro ganhou fora de casa do São Paulo por 2 a 0, subiu para a quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O time também segue firme na Copa do Brasil, na fase de quartas de final.

No embate desta noite, Dorival Júnior deve levar a campo o mesmo elenco que triunfou na última terça (2) na capital paulista, com Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, De Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

Assim como o time carioca, o Corinthians disputa as quartas da Copa do Brasil, e é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. No último sábado (6), os paulistas empataram em 1 a 1 com o Avaí em Florianópolis. Apesar da desvantagem no placar para o duelo desta noite na Libertadores, o técnico português Vitor Pereira está confiante no poder de reação da equipe. Um ponto a favor é o retorno do camisa 10 William, já recuperado de lesão, que não atuou no jogo de ida das quartas em São Paulo .

“Se não acreditarmos, nem vale a pena viajarmos. O corintiano é mesmo assim: tem o espírito de superação, caráter, determinação, desistir não é opção. Não temos essa opção. Eu aprendi mesmo antes de chegar que esse seria o espírito. Vamos acreditar e competir pela eliminatória e com organização, caráter, com determinação e espírito de superação”, disse o treinador em entrevista à Corinthians TV.

A provável escalação do Timão deve ter Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Fábio Santos; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto; Róger Guedes (Willian) e Yuri Alberto.

Fonte: Agência Brasil