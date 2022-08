Dom e Bruno: PF vê divergências em depoimentos e decide confrontar presos

- Publicidade -

A Polícia Federal decidiu ouvir nesta semana novamente os presos investigados por suspeita de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Bruno Pereira e Dom Phillipis foram assassinados no início de junho no Vale do Javari (AM). A PF tomou a decisão por ter identificado conflito de versões nos depoimentos dos investigados.