Dois tremores de terra são sentidos no litoral do Rio Grande do Norte

Dois tremores de terra foram sentidos no litoral do Rio Grande do Norte neste domingo (31/7), de acordo com Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis).

O primeiro evento, de magnitude 2.4 mR (escala Richter), foi registrado às 0h34 (horário local). Segundo informações recebidas pelo LabSis, o tremor foi sentido por moradores das regiões de Maxaranguape e Maracajaú.

Por volta das 19h05, um segundo tremor de magnitude 3.7 mR foi registrado pelas estações sismográficas nas mesmas regiões do evento anterior.

O LabSis informou que segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado do Rio Grande do Norte e na região Nordeste do país.

Fonte: CNN Brasil