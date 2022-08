Dois réus são condenados por assassinato de idoso no Taquari, em Rio Branco

- Publicidade -

Dos quatro réus denunciados pela execução do idoso José Luiz da Silva (foto), de 64 anos, dois foram condenados pela Justiça do Acre. A decisão foi do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar durante sessão realizada nesta segunda-feira, 15, no Fórum Criminal.

Jhon Kenedy Lima Paiva, que confessou a autoria do crime, foi sentenciado a 16 anos de prisão em regime fechado. Nivaldo Gomes dos Santos foi condenado 12 anos, também em regime fechado. Enquanto Walter Mendes Jardim e Jônatas Greisson da Silva Nogueira foram absolvidos.

O idoso José Luiz da Silva, de 64 anos, que trabalhava como catraieiro, foi executado a tiros em 12 de janeiro de 2021. O crime aconteceu no bairro Taquari, em Rio Branco.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre, Zé Luiz, como era conhecido, foi sequestrado de casa e depois assassinado por “membros do Tribunal do Crime”. O motivo seria a vítima ter pago uma menina de 12 anos para beijá-la.

A mãe da criança teria denunciado o caso a membros de uma organização criminosa. O conselho da facção determinou a morte do idoso.

Fonte: AcreNews