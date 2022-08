Dois adolescentes e três crianças morrem afogados; três corpos são encontrados

- Publicidade -

Três crianças, de 8, 9 e 11 anos, e dois adolescentes, de 13 e 16 anos, de uma mesma família, morreram afogados no Rio Parnaíba em Nazária, a 30 km de Teresina (PI), no último domingo (28). O corpo do menino de 8 anos foi achado no início da manhã desta segunda-feira (29).

Um terceiro corpo foi encontrado por volta das 11h45, pelo Corpo de Bombeiros e é do sexo masculino. Ele ainda não foi identificado. O encontro deste terceiro, ocorreu cerca de uma hora depois que populares encontraram o corpo de Vitória Emanuelle, de 13 anos. Ela é irmã de Marcos Vinicius Sales Santos, de 8 anos, que foi o primeiro encontrado nesta segunda-feira (29), por volta das 8h. As vítimas estavam no Rio Parnaíba com familiares em um lazer de domingo, quando um se afogou e outros seis pularam no rio para tentar salvá-lo.

Um foi resgatado em seguida, e cinco crianças e adolescentes que desapareceram nas águas do rio, na tarde de domingo (28).

O Corpo de Bombeiros, que havia suspendido as buscas durante a noite devido à baixa visibilidade, retomou os trabalhos por volta das 8h nesta segunda. Os militares buscam, agora, duas crianças, de 9 e 11 anos, e adolescentes, de 13 e 16 anos, de uma mesma família.

Quem são as vítimas:

Marcos Vinicius Sales Santos, 8 anos

Eduarda Kemylly da Conceição Silva, 9 anos

Ana Ketlelly da Conceição Silva, 11 anos

Vitória Emanuelle Sales Santos, 13 anos

José da Cruz Alves, 16 anos