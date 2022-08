Doença do Tatu: Jovem morre e amigo está em estado grave

- Publicidade -

Um jovem de 17 anos morreu em Simões, no Piauí, após ser contaminado pelo fungo Paracoccidioidomicose, que causa complicação conhecida popularmente como “doença do tatu”. Irmão e amigo do adolescente também tiveram contato com o fungo e o último está internado em estado grave.

O óbito devido à doença é o primeiro registrado na cidade em quatro anos. A contaminação ocorre pelo contato com os esporos do fungo. No caso de Simões, os três jovens mexeram no solo e acabaram inalando a substância do buraco infectado.

O óbito devido à doença é o primeiro registrado na cidade em quatro anos. A contaminação ocorre pelo contato com os esporos do fungo. No caso de Simões, os três jovens mexeram no solo e acabaram inalando a substância do buraco infectado.

Há três meses, eles saíram para caçar tatu e, em casa, começaram a sentir falta de ar e febre. A vítima chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.