Dobradinha entre MDB e PSB pode resultar em chapa com Mara para governo e Jenilson ao Senado

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) estão dialogando sobre a possibilidade de lançarem uma chapa majoritária juntos, trazendo a deputada federal Mara Rocha, para a disputa ao governo do Acre, e o deputado estadual Jenilson Leite, concorrendo ao Senado.

De acordo com fontes internas do PSB e MDB, uma reunião de nivelamento entre as lideranças políticas dos dois partidos foi realizada nesta segunda-feira, 1. Ainda segundo a fonte, a maior resistência na composição é vista por parte da deputada Mara Rocha, que chegou a afirmar que ela e Jenilson estão “ideologicamente em lados opostos”.

De fato, a dobradinha é um tanto difícil de ser concebida, uma vez que Mara (MDB) se autodeclara apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), integrando a ala extremista e radical do bolsonarismo.

Já o deputado e médico Jenilson Leite, além ter começado sua trajetória política no Partido Comunista do Brasil (PCdoB), cursado medicina em Cuba e ter uma ideologia política de Esquerda, é eleitor declarado do ex-presidente Lula, que traz como vice, Geraldo Alckmin do PSB.

Ao site A GAZETA, Jenilson confirmou a existência do diálogo entre os partidos. “Estamos conversando sim. E brevemente daremos notícias”, disse.