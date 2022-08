‘Do Acre para o mundo’: Acreano de 11 anos irá disputar Pan- americano infantil de Taekwondo na Colômbia

- Publicidade -

Após vencer o Brasileiro de Taekwondo, realizado em junho em Santa Catarina, o acreano Bryan Adrian, de 11 anos, foi convocado pela Confederação Brasileira para disputar o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo Infantil e Grand Slam, em Sogomoso Boyaca, na Colômbia.

Também conhecido como Pequeno Tigre, Bryan participará da competição que acontecerá nos dias 12 e 14 de outubro, representado o país na categoria infantil.

Antes disso, o atleta deve lutar no Pan Am Series III, durante os dias 14 a 18 de setembro, em São Paulo. Sua participação garante vaga no Pan-Americano de 2023, além de conquistar a Bolsa Atleta Internacional, que serve como um incentivo e estímulo as práticas esportivas para competidores que possuem classificações mundiais ou Sul-Americanas.

“O Bryan tem tudo para conseguir esse feito, ele que com apenas 11 anos, já entrou para a seleção brasileira, e isso é algo que começou há tempos, com um trabalho bem sólido. ‘De vagarzinho’ estamos chegando lá. Agora ele já um atleta de nível de Seleção e o nosso foco é as olimpíadas de 2028”, disse mestre Levy Azevedo, pai de Adrian e presidente da Liga Acreana de Taekwondo.

Com passaportes nas mãos, os dois agora buscam investimentos para conseguir chegar até os próximos combates e, trazer a medalha para o Acre.

“O que a gente ainda está tentando conseguir é patrocínio, para as passagens, hospedagem e estadia. Porque no campeonato na Colômbia a confederação não irá bancar, mas nos próximos irá. E aí vai ser mas fácil, mas nesse estamos correndo atrás para fazer de tudo para levar ele”, explicou Levy.

Fonte/ Juruá Online