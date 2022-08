Distrito escolar nos EUA retoma uso da palmatória

- Publicidade -

Um distrito escolar de Missouri está trazendo de volta o uso da palmatória como instrumento para educar estudantes. A polêmica iniciativa começou depois que pais alegaram que preferem punições “alternativas” à suspensão escolar.

Os administradores da Escola Distrital de Cassville alegaram que as punições corporais só serão utilizadas em último caso e apenas com autorização dos pais.

A pequena cidade de Cassville tem pouco menos de 4 mil habitantes e os pais receberam a notificação sobre a nova diretriz em junho, quando foi aprovada pelo conselho escolar.

O superintendente da escola, Dr. Meryl Johnson, disse que foi realizada uma pesquisa entre os pais. “Eles não querem que os estudantes sejam suspensos. Eles querem outra opção. E assim, essa foi a outra opção que usamos antes de chegar até o ponto da suspensão”, contou.

Ele ainda diz que “as punições corporais só serão utilizadas se outros meios de disciplina falharem, de forma razoável e com autorização do diretor”, conta.

Alguns pais, no entanto, não ficaram muito contentes com essa resolução. “Eu não acho que isso seja apropriado. Há muitas crianças na escolha que não tem pais que utilizam os recursos que têm como deveriam”, comentou. (Com informações de The Blaze)