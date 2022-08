Disputa por entorpecente termina em tentativa de homicídio

- Publicidade -

Elsio Lima Vieira do Nascimento, de 54 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada de quarta-feira (17), na rua Murupi, no bairro Vitória, parte alta da cidade.

Conforme informações, a vítima teria sido atacada ao deixar uma amiga em casa. O agressor não foi identificado, porém as informações são de que Elsio e o autor do crime, já teria se desentendido em outra ocasião, o que terminou em uma tentativa de homicídio. A motivação das brigas entre os dois, seria por causa de entorpecentes, já que Elsio é usuário de drogas.

O homem foi socorrido por uma Viatura do Serviço Móvel de Urgência de Suporte avançado (01), que foi acionada para prestar os primeiros socorros a vítima. Após o atendimento inicial no local, Lima foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com com dois ferimentos provocado por arma branca, na região da nuca.