Disputa no topo: Palmeiras e Flamengo fazem decisão antecipada

Em caso de vitória em casa, o Alviverde, líder do campeonato com 48 pontos, irá abrir 12 pontos de vantagem para o Rubro-Negro. Já o Flamengo, vice-líder com 39 pontos, entende que o triunfo é essencial, encurtando a distância para o Palmeiras, para se manter vivo nas três competições que está disputando.

Histórico recente

Nos últimos 10 confrontos, o clube carioca leva extrema vantagem sob os paulistas. São cinco vitórias Rubro-Negras, quatro empates e apenas um vitória do Palmeiras, na decisão da Libertadores de 2021.

Como chegou ao Palmeiras apenas em novembro de 2020, Abel Ferreira não comandou a equipe em todos. Desde a chegada do português, o duelo aconteceu seis vezes, sendo três vitórias do Flamengo, dois empates e o triunfo Palmeirense na Libertadores.

Já em partidas no Allianz Parque, casa do Verdão, o Flamengo está invicto há quase cinco anos. A última vitória do Palmeiras em casa foi em 2017, quando derrotou os cariocas por 2 x 0. Desde então foram quatro partida, com dois triunfos carioca e dois empates.

Momentos dos clubes

Ambos os times chegam para o duelo com o status de times a serem batidos. Já na 23ª rodada do Brasileirão, a liderança isolada do Palmeiras não é por acaso já que o clube comando por Abel Ferreira soma 14 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas na competição.

Na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final para o São Paulo. Porém, o Palmeiras de Abel pode continuar fazendo história na Libertadores já que é semifinalista e pode chegar ao quarto título de sua história, sendo três de forma consecutiva caso o Alviverde conquiste a América em 2022.

Já o Flamengo amargou um inicio de Brasileirão irregular sob o comando de Paulo Sousa. Porém, desde a chegada de Dorival Júnior, o Rubro-Negro deu um salto no campeonato, jogando 12 partidas, somando nove vitórias e três derrotas.

Além de chegada de Dorival dar vida ao Flamengo no Brasileirão, também vale destacar que o treinador trouxe o bom futebol de volta para a Gávea, inclusive montando dois times de alto nível para conseguir competir nas três competições. O clube carioca é semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil.

