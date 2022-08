Disputa: Morador de rua tentar matar outro a facadas

- Publicidade -

Uma ocorrência com arma branca, foi registrada na noite deste sábado (13), na Travessa Catedral, no centro de Rio Branco.

Conforme informações, o flanelinha identificado por Maicon Pereira dos Santos, 33 anos, foi ferido com uma facada durante uma briga com um outro flanelinha, que não foi identificado.

Testemunhas que presenciaram a discussão, comentaram que Maicon trabalha vigiando carros no centro da cidade, e teria encontrado um outro flanelinha, em um certo momento, eles começaram a discutir, e, em seguida, a vítima já foi ferida por um golpe de faca na região do pescoço. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima no local, e em seguida o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, onde deu entrada em estado estável. De acordo com informações, o ferimento foi superficial e não leva perigo de morte a Maicon.