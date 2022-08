Disfarçado de morador de rua, traficante é preso

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta segunda-feira (29/8) um traficante de drogas que se disfarçava de morador de rua. Ele foi detido no matagal atrás do Carrefour na lateral do Park Shopping e perto da Rodoviária Interestadual.

O homem foi preso no momento em que passava crack para quatro pessoas em situação de rua, de 22, 28, 35 e 42 anos. A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) descobriu que ele era um falso morador de rua após monitoramento e ações de inteligência.

Segundo a polícia, o autor tem 19 anos e mora em Ceilândia. Ele ainda teria sido apreendido quando menor de idade por infração análoga ao crime de homicídio. O homem foi preso no âmbito da operação Recovery, que busca recuperar áreas perdidas para o tráfico de drogas.

Os usuários foram conduzidos à delegacia e autuados por adquirir e guardar drogas. Após assinatura do termo de compromisso, foram liberados. O traficante ficou preso e será julgado, caso seja condenado, pode pegar pena que varia entre 5 a 15 anos de reclusão.

Foram apreendidas 16 pedras de crack, R$ 160 e utensílios para cortar e embalar a droga.