Discreto, substituto de Bonner, Heraldo Pereira assume relação com jornalista e confessa: “Sou muito tímido”

Não é novidade para ninguém que a Globo tem um time repleto de estrelas no que diz respeito ao jornalismo. Heraldo Pereira, por exemplo, é um dos mais prestigiados da emissora. No entanto, ele costuma fazer uma linha mais discreta e são raras as situações em que o substituto de William Bonner se expõe

Mesmo com tanta discrição, o jornalista abriu o jogo em uma rara entrevista e assumiu com quem é casado, além de outras intimidade..

Poucas pessoas sabem, mas Heraldo Pereira é casado com a também jornalista Cecília Maia. O casal, aliás, não são muito adeptos das redes sociais..

Aliás, eles são pais de duas filhas: Mayara e Isadora. Contudo, elas não decidiram seguir as carreiras dos pais e uma escolher ser psicóloga, enquanto a outra é formada em moda. Durante rara entrevista ao Splash, do UOL, Heraldo Pereira falou sobre o motivos que o mantém longe das redes sociais.

O jornalista disse ser um praticante do viés que “jornalista não é notícia”: “A televisão é muito trabalhosa, não tenho tempo, gostaria de ter um pouco mais de tempo, sou de grupo de pesquisa jurídica na UNB, onde fiz mestrado em Direito, gostaria de ter mais tempo para estudar, para não fazer nada”

“Se eu tiver acesso à rede social, não vou ter tempo para fazer algumas coisas. Nas outras 12 horas, gosto de ler, de jogar bola, não tenho rede social porque não tenho tempo. O trabalho me exige e também sou uma pessoa reservada, sou muito tímido”, admitiu Heraldo Pereira durante a conversa.

“Sou de um tempo que a gente falava assim ‘jornalista não é notícia, o que interessa é a informação’. Fui muito formado com isso”, acrescentou Heraldo Pereira. Quem acompanha a carreira do jornalista, deve saber que ele é um dos mais prestigiados da Globo e tem um papel marcante na história da emissora.

