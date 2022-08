- Publicidade -

Marcada para começar em 2 de Maio, a 2ª fase de consultas do “dinheiro esquecido” nos bancos – Sistema de Valores a Receber (SRV) – continua em espera. A saber, o adiamento aconteceu por conta da greve de servidores do Banco Central. E o retorno, está previsto para quando?

De acordo com o Banco Central, a previsão é que haja cerca de R$ 8 bilhões em valores esquecidos, mas na 1ª fase do serviço ficaram disponíveis cerca de R$ 4 bilhões para devolução. A data de retomada segue sendo aguardada, visto que a paralisação dos servidores terminou há 40 dias. A seguir, saiba mais sobre.

Dinheiro Esquecido: 2ª fase de consultas já tem data prevista?

No dia 16 de Abril, o BC encerrou a última “repescagem” para os saques da 1ª fase dos valores esquecidos por brasileiros nos bancos. A repescagem é dos recursos da 1ª fase do programa. Ou seja, novos valores serão liberados na 2ª fase.

Até 24 de Março, 2,85 milhões de Pessoas Físicas (PF’s) e Jurídicas pediram o resgate de seus valores a receber, totalizando R$ 245,8 milhões. Entre as PF’s que pediram a devolução, 2.516.990 solicitaram transferência via PIX, totalizando R$ 205.099.139,18, enquanto outras 328.947 preferiram receber os dados de contato das Instituições Financeiras, somando R$ 34.370.940,12.

Ademais, entre as Pessoas Jurídicas (PJ’s), 5.113 solicitaram a devolução dos valores via PIX (R$ 5.012.975,84) e outras 1.059 receberam dados de contato (R$ 1.326.419,82).

Mas, se você perdeu a sua data de agendamento, não se preocupe. Isso porque, segundo o BC, não há risco de perder seus valores a receber, pois eles continuarão guardados pelas Instituições Financeiras, esperando que você solicite a devolução, quando retomarem as consultas ao SVR.

Segunda fase

Desde o dia 17 de abril, o Sistema Valores a Receber está passando por uma reformulação. Dentre as mudanças, podemos citar as seguintes:

Não haverá mais a necessidade de agendamento. Com isso, será possível pedir o resgate dos recursos no momento da consulta;

O sistema contará com novas informações repassadas pelas Instituições Financeiras. Ou seja, mesmo se você já resgatou seus recursos, ou ainda quem não tinha valores a receber na 1ª etapa, deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver um novo recurso.

Por fim, a retomada do sistema atrasou por conta da greve de servidores do BC, dificultando a implementação da ferramenta. No entanto, a paralisação dos servidores terminou há 40 dias, e o BC ainda não anunciou a retomada das consultas, que segue sem previsão para início.

Fonte: Pronatec