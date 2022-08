Diferentes sabores da farinha de Cruzeiro do Sul são comercializados na Expoacre

- Publicidade -

A famosa farinha de Cruzeiro do Sul vem ganhando ingredientes diferenciados dos microempreendedores que expõem na Expoacre 2022, em Rio Branco.

Com o produto há três meses no mercado, as empresárias Mayara Lima e Samylle Almeida, donas da Amarelinha do Acre – Farofa Goumert, escolheram a feira para expor seus produtos. No cardápio, a típica farofa de Cruzeiro do Sul nos sabores charque, banana com bacon, dendê e pimenta, cebola e alho ou calabresa. A produção é industrializada. A farofa já é comercializada em estabelecimentos da cidade e pode ser adquirida por encomenda.

“Os preços vão de 20 a 24 reais e o produto tem validade de 60 dias, se bem conservado“, explica Mayara.

Outro empreendedor que também inovou com a farinha foi Stanley Smith, que acrescentou à iguaria o sabor tradicional, crouton e ervas finas, receita exclusiva da marca com as principais ervas da região.

O empresário conta que já revende o produto para diversos outros municípios do estado.

“Nosso produto dispõe de um prazo de 90 dias para consumo“, afirma.

Os estandes ficam localizados no Espaço da Indústria e ficarão com os produtos nos expositores até o encerramento da feira.