Dicas para conquistar a redação nota 1000 no Enem 2022

- Publicidade -

Faltando menos de 100 dias para a aplicação do Enem 2022 (Exame Nacional do Ensino Médio), muitas são as dúvidas dos estudantes sobre como se preparar para obter um bom resultado.

Considerado uma das principais portas de entrada para o ensino superior, este ano o exame será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro.

Na estrutura, a prova é composta por 180 questões objetivas e de múltipla escolha, divididas em dois dias, nas áreas de Ciências Humanas e Suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias; Matemática, Códigos e Suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias.

No primeiro dia, o candidato precisa, ainda, elaborar uma proposta de redação dissertativa-argumentativa, de acordo com o tema indicado. Para alguns, esse pode ser um desafio ainda maior do que enfrentar o caderno de questões.

Em 2021, mais de 2 milhões de participantes realizaram as provas. Segundo dados divulgados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), deste total, 4,31% – o que corresponde a 95.788 pessoas – zeraram a redação.

Os problemas são diversos como: fuga do tema, cópia do texto de apoio, texto insuficiente, não entendimento do tipo de texto, partes desconectadas, entre outros.

Do total de participantes, apenas 22 conseguiram a nota máxima da redação. E o primeiro passo para conseguir a nota 1.000, de acordo com o professor Rafael Colucci, da Plataforma AZ de Aprendizagem, é entender como é a composição da prova e quais os critérios avaliativos.

A proposta

O tema se apresenta como um problema, atual e relevante, por meio de textos de apoio, obras artísticas, quadrinhos, ilustrações, entre outros. A redação produzida deve ter entre 7 e 30 linhas e ser do gênero dissertativo-argumentativo.

Na hora da correção, os especialistas avaliam 5 competências e atribuem o peso de 0 a 200 para cada uma.

São elas: demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema; organizar e relacionar informações, fatos, opiniões e argumentos para defesa do ponto de vista; demonstrar conhecimento linguístico para argumentar; e apresentar uma proposta de intervenção para o problema.

E, para se adequar e chegar pronto para a prova, o professor Rafael – que também leciona na unidade SEB Lafaiete, em Ribeirão Preto – aponta algumas dicas para o estudante se preparar desde agora, faltando menos de 100 dias.

Entender a estrutura da redação

Para escrever um texto dissertativo-argumentativo, o candidato deverá apresentar argumentos sólidos do tema proposto e defender a tese. É preciso deixar clara a opinião e se posicionar ativamente sobre o assunto.

Normalmente, é esperado que o estudante indique aspectos problemáticos em relação ao tema cobrado, desenvolvendo uma ou mais propostas de intervenção que combatam os problemas abordados ou aprimorem a situação do tema.

“O recomendado é que o texto tenha quatro parágrafos, passando pela introdução, pelo desenvolvimento e finalizando com uma conclusão, sendo este último parágrafo o trecho para montar a intervenção“, comenta.

Ter um repertório cultural

Relacionar várias áreas de conhecimento com o tema proposto pode ajudar o candidato a defender a tese e mostrar maior domínio sobre o assunto.

Para construir uma bagagem cultural, o candidato pode: ler livros, revistas e jornais; ver filmes e séries; conversar com pessoas de diferentes idades e estilos de vida; ouvir podcasts; conhecer e saber avaliar problemas sociais; e observar e entender opiniões e posicionamentos de diversas pessoas.

Mas, na hora de escrever, não adianta decorar frases de personalidades e colocá-las soltas dentro do texto.

“É preciso relacionar com o tema e fazer sentido com o ponto de vista e, em especial, com os argumentos com os quais esses repertórios forem utilizados.”

Praticar semanalmente

A prática leva à perfeição? Pode ser que sim. Um dos segredos dos candidatos que conseguiram a nota 1.000 no Enem é a prática.

Durante o período que resta para a aplicação do exame, é importante praticar a escrita com temas diversos ou com os que já caíram em outros anos.

Com isso, é possível entender a estrutura do texto, organizar melhor o tempo e as ideias de modo correto para alcançar as melhores notas em cada quesito avaliativo.

Interpretar os textos de apoio

A interpretação de texto é fundamental para conseguir responder as questões e para a redação. Ao ler o material de apoio apresentado, é possível entender e ter uma ajuda significativa para a construção do texto.

Deste modo, também é essencial que o participante compreenda a proposta, não fuja do tema e não copie trechos do texto de apoio. Todos esses fatos podem zerar a redação.

Fazer questionamentos e defender a tese

Problematizar o tema apresentado e deixar claro o ponto de vista desde o início do texto, pode ser um ponto positivo.

Desde a introdução, o estudante deve defender a opinião de que a situação problemática do tema deve ser combatida, comprovando tal posicionamento usando repertórios culturais distintos.

Independentemente se o tema for positivo ou negativo, é importante questionar, defender uma opinião e apresentar um propósito final da tese.

Não esquecer de cuidar da saúde

Estar preparado física e psicologicamente para a prova é uma questão importante. Por isso, na rotina de estudos, os tempos de lazer não devem ser negligenciados.

É fundamental praticar atividade física, manter uma rotina de sono e alimentação em dia, descansar e cultivar algum hobby. Uma pausa pode ser benéfica para a saúde.

Buscar informações de qualidade

Por último, a internet permite que qualquer aluno tenha acesso a informações de qualidade e que, de fato, esclareça dúvidas e tenha ajuda na preparação.

Fonte: Agência Dino