DIA COMPLICADO: Homem atira no próprio pé, é socorrido, cai de caminhão e fratura o quadril

Um homem que não teve o nome divulgado, foi socorrido e encaminhado ao setor de emergências do HPS Ana Neta, após dar um tiro acidental com uma espingarda no próprio pé e ao ser socorrido por um caminhoneiro, acabou caindo da carroceria do caminhão e fraturou o quadril.

O fato aconteceu na tarde da última quarta-feira (03).

Segundo informações colhidas pela reportagem, a Central de Operações da PM em Pimenta Bueno, recebeu uma chamada via 190 dando conta da situação ocorrida na linha 50, no setor Apertado, aproximadamente 144 km distante do município.

De imediato, os militares fizeram o deslocamento com o acompanhamento dos profissionais do Corpo de Bombeiros.Ao chegarem ao local que é de difícil acesso, a equipe constatou a veracidade dos fatos e encontraram a vítima caída ao solo, com o pé sangrando e reclamando muito de dores pelo corpo.