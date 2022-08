Deu o troco? Poliana Rocha responde na lata sobre traição ao marido, Leonardo

- Publicidade -

Esposa de Leonardo há 25 anos, Poliana Rocha nunca escondeu que já foi traída pelo cantor e, seja com bom humor ou em tom de reflexão, ela não se recusa a falar sobre o assunto. No entanto, em uma conversa com os fãs nas redes sociais nesta semana, o jogo se inverteu.

Questionada com frequência sobre a infidelidade do marido no passado, Poliana, que viralizou ao enviar um recado para uma suposta amante do sertanejo, foi perguntada se já traiu Leonardo. A jornalista foi sucinta e se limitou a responder apenas “Não”.

A palavra “Não” também foi suficiente para ela responder se já se envolveu com outras pessoas enquanto estava separada do cantor. Vale lembrar que foi durante uma das separações do casal que Leonardo teve João Guilherme, o filho caçula. A relação rendeu polêmica nos últimos dias por conta da ausência de homenagem do jovem no Dia nos Pais.

No ano passado, as puladas de cerca de Leonardo foram tema de um desabafo feito por Poliana. Na ocasião, ela celebrava os 25 anos de casamento com o cantor sertanejo, mas foi atacada por internautas.

Fonte/ Portal Yahoo.com