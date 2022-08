Detento transferido ontem para o Presídio Estadual é encontrado morto hoje dentro de cela, em Rio Branco

- Publicidade -

O detento Erik Bascio Braga, 26 anos, que foi recapturado ontem, terça-feira, 09 e conduzido ao Presídio Estadual Dr. Francisco D’Oliveira Conde, foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira, 10, menos de 24 horas de retorno ao sistema Penitenciário.

De acordo com informações, Erik Bascio, cumpria pena pelos de crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, formação de quadrilha e integrava uma facção criminosa.

Ele cumpria pena em regime de liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, mas teria rompido a tornozeleira e passou a ser considerado foragido, tendo a prisão preventiva decretada, foi preso e conduzido ao Presídio Estadual, onde foi alojado provisoriamente em uma das celas do Pavilhão Q (Pavilhão de triagem), com três outros detentos.

Na manhã desta quarta-feira, 10, o detento foi encontrado sem vida. Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, foi acionada, mas somente deu para oficializar o óbito.

Equipe do Instituto Médico Legal — IML compareceu a unidade prisional para recolher o corpo do preso que passará por exame cadavérico que dirá a causa da morte.