Designer de sobrancelhas faz pegadinha e viraliza: “Vou ficar assim?”

Uma designer de sobrancelhas viralizou após fazer uma pegadinha com suas clientes em Itapetininga, no interior de São Paulo. O vídeo, feito em julho deste ano, soma mais de 7 milhões de visualizações.

Na filmagem, as clientes conferem o que seria o resultado do serviço contratado: o preenchimento das sobrancelhas de forma semipermanente. “Que horror, eu não vou ficar assim, né?”, pergunta uma das mulheres, que começa a chorar logo em seguida. “Ela não está escurinha, está escurona e muito grossa”, completa.

Já a outra tenta disfarçar e diz que gostou, mas fica se encarando no espelho. Pouco depois, a designer revela que era apenas uma brincadeira e mostra o real resultado do trabalho.

Confira o vídeo:

Geizielle Ferreira Mendes, conhecida como Gi Mendes, trabalha no ramo há mais de três anos. Nas redes, posta vídeos divertidos e com diversas pegadinhas com as clientes.

“Foi um trabalho de formiguinha. Tudo mudou quando enxerguei a internet como uma ferramenta de trabalho. No começo, o vídeo não hitava porque eu era muito boazinha. Fazia o desenho escuro, mas o modelo bonito. Dessa vez, com a Márcia, eu dei uma exagerada e foi bem difícil segurar a risada”, explicou em entrevista ao G1.