DESCONFIADO: Marido bate a cabeça da mulher contra a parede ao ser impedido de ler ‘whats’

O crime de lesão corporal, violência doméstica aconteceu nesta quarta-feira (10) em uma residência no bairro Escola de Polícia, na zona Leste de Porto Velho (RO).

As informações obtidas pelo Rondoniaovivo dão conta de que o marido teria pedido para ver as mensagens contidas no WhatsApp da esposa.

Porém, a mulher não teria deixado, alegando que era a privacidade dela e não tinha nada demais nas mensagens.

O homem imaginando que pudesse estar sendo traído partiu para as agressões, batendo a cabeça da esposa na parede e desferindo socos no rosto dela.

A vítima conseguiu se desvencilhar e acionou a Polícia Militar. Nesta hora o autor do crime fugiu do local. Os policiais registraram a ocorrência na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam).