Desastre Aéreo da Rico: Acidente que matou 23 pessoas completa 20 anos

Porém, no fim da tarde, o clima de festa foi cortado por um dos maiores acidentes aéreos já registrados no estado. Foi no fim da tarde que passou a circular a informação de que o voo 4823, da Rico Linhas Aéreas, havia caído pouco antes de pousar na capital. Começava ali o registro de uma das maiores tragédias que marcaram o Acre. A festa foi cancelada e todos os acreanos acompanhavam estarrecidos a tragédia.

O Grupo Rede Amazônica completa 50 anos no dia 1º de setembro e o g1 faz uma série que mostra algumas das principais coberturas do grupo no Acre. Uma delas é do acidente da Rico, que matou 23 pessoas e completa 20 anos no dia 30 de agosto.

O avião saiu de Cruzeiro do Sul, fez uma escala em Tarauacá e, a 1,5 mil metros do aeroporto de Rio Branco caiu, matando 23 pessoas. De acordo com o Centro de Investigações e Prevenção de Acidente Aeronáuticos (Cenipa), das 23 vítimas fatais, três eram tripulantes e 20 passageiros.

O acidente também deixou seis passageiros em estado grave e dois com lesões leves. A aeronave levava 31 pessoas e teve danos graves. A recuperação da aeronave foi considerada economicamente inviável. Ainda quando caiu, o impacto com o solo fez a aeronave atingir seis bezerros e duas vacas, além de ter colidido contra uma porteira.

O local onde o avião caiu era de difícil acesso, em estrada de terra e, para dificultar ainda mais, caía uma chuva torrencial. As equipes de TV foram as primeiras a chegar no local do acidente e presenciaram um verdadeiro cenário de guerra.