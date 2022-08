Desaparecimento de técnica em enfermagem completa 5 dias

“Ela emprestou dinheiro para um conhecido. Ele falou para os dois se encontrarem perto de um casa de construção para pagar. Depois disso, ela sumiu”, narra a irmã de Danyanne, a empresária Dallas Brasil, 44 anos. O encontro foi marcado em frente à loja Madeireira Forte Lar, na Quadra 1 do Riacho Fundo I.

Segundo a familiar, a Polícia Civil do DF (PCDF) descartou o homem que devia para Danyanne como tendo algum envolvimento com o sumiço dela. No entanto, após a matéria publicada, o delegado Lúcio Valente da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), que investiga o caso, entrou em contato com a reportagem para informar que nenhuma linha de investigação é descartada.