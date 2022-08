Deputado federal David Miranda está internado em UTI após dores abdominais

- Publicidade -

O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, o parlamentar está internado desde o último sábado (6), quando começou a sentir dores na região do estômago durante um evento.

Em vídeo divulgado nas redes sociais na quarta-feira (10), Greenwald atualizou o quadro de saúde de David e disse que ele tem apresentado “os primeiros sinais de melhoria no quadro”.

O deputado deu entrada na emergência do hospital, onde a equipe médica constatou os primeiro sinais de problemas no sistema gastrointestinal, oriundos de infecção, disse Greenwald. O parlamentar foi então transferido para a UTI, onde permanece desde então.

“Nossa família agradece muito todas as mensagens de carinho e apoio. Estamos juntos”, escreveu David publicou um vídeo no último domingo (7), onde se pronunciou sobre seu estado de saúde e lamentou não poder comparecer á Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói (RJ), que ocorreu no último sábado.

Fonte: CNN Brasil