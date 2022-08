Deputada Antônia Lúcia participa do lançamento de campanha do deputado Manoel Moraes

- Publicidade -

O lançamento da candidatura a reeleição do Deputado Estadual Manoel Moraes organizado pelos amigos, líderes e apoiadores aconteceu na noite desta segunda-feira, 29, e reuniu centenas de apoiadores.

A deputada Federal Antônia Lúcia, que disputa a reeleição a Câmara Federal, destacou a importância de Manoel Moraes também ser reeleito ao parlamento estadual, pois, Manoel Moraes é o alicerce da população na representatividade do Poder Legislativo no estado do Acre.

Antônia Lúcia, aproveitou o convite para reafirmar aos presentes no lançamento o seu compromisso de continuar na busca de recursos para o estado e representar a mulher com Projetos destinados a causa da família e valorização da mulher na sociedade e no país.