Depois de separar de Medina Yasmin Brunet fala sobre suposto affair com Neymar

Após mais de seis meses do fim do casamento com o surfista Gabriel Medina, a modelo Yasmin Brunet falou em entrevista ao canal “PodDelas” sobre a repercussão do término do casal após dois anos de relação. Ela criticou a postura da mídia.

– Todo término de relacionamento é horrível. Mas foi muito pior para mim porque inventavam mentiras todos os dias, me atacavam, como se eu fosse a bruxa da situação (…) Tinha muita fofoca, da mídia, jornalistas, sites, comentários em Instagram de fofocas. Tem um cara que parece que vivia para me destruir – afirmou.

Em uma outra entrevista, desta vez no “PocCast”, realizado na última semana, Yasmin Brunet mencionou um boato envolvendo o atacante Neymar. A modelo ficou assustada com notícias que diziam que ela teria vivido um affair com o jogador, que é amigo do ex-marido.

– Falaram que eu fiquei com o Neymar. Isso para mim foi bizarro. Foi uma coisa absurda. É muito surreal (…) Postaram aquilo como se fosse uma certeza, uma coisa que nunca aconteceria. Eu falei que era mentira quando isso aconteceu porque envolvia outras coisas e pessoas. Só falei que não. Surreal – disse.

Gabriel Medina chegou a ficar um tempo afastado do Circuito Mundial de Surfe nesta temporada para cuidar de seu lado mental após o término do noivado com a modelo. O surfista, contudo, retornou já com mais da metade das etapas concluídas e acabou não garantindo vaga nas finais, que acontecem a partir do dia 8 de setembro em Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Fonte: Lance!