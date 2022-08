Depois de agredir youtuber, Bolsonaro destrata seus assessores durante live com diversas grosserias (vídeo)

- Publicidade -

Horas depois de se envolver em uma confusão com um youtuber na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro tratou com grosseria os assessores durante a sua live semanal, realizada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. As informações são do jornal O Globo.

Bolsonaro falava sobre a redução de impostos no Brasil e citou a diminuição dos tributos nos concentrados de proteína.

“Os concentrados de proteína, Whey Protein. O pessoal que gosta de malhar, isso mesmo? Pessoal de academia ai”, disse.

Com um decreto publicado no Diário Oficial da União na mão, o presidente afirmou que baixou a alíquota de 11% para 0% nos suplementos. Os assessores, então, corrigiram a informação, afirmando que o imposto não teria sido zerado, e sim reduzido para 4%. Bolsonaro, então, retrucou:

“Fica na tua ai”, atacou.

Pouco depois, um assessor o ajudou com a pronúncia de um outro composto. Bolsonaro, então, afirmou:

“Eu perguntei alguma coisa para vocês? Eu perguntei alguma coisa?”.

Fonte: Brasil 247