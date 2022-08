Denúncia anônima levou policiais até apartamento onde influenciadora era agredida e mantida em cárcere privado

- Publicidade -

Policiais civis da 30°DP (Marechal Hermes) chegaram ao local onde o segurança Uanderglei da Conceição, conhecido como Vanderlei Bambam, manteve a influenciadora Amanda Souza em cárcere por meio de uma denúncia anônima.

‘Me ajuda, por favor!’, suplica influenciadora ao ser agredida por Vanderlei Bambam

Quando os agentes chegaram na casa do segurança, encontraram Amanda com vários ferimentos no rosto. Vanderlei Bambam foi preso em flagrante e vai responder por lesão corporal e cárcere privado, na forma da lei Maria da Penha. Ele foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (12).

Em depoimento, Amanda afirmou que namorava Uanderglei há cinco meses e que as agressões são constantes porque o segurança tem ciúmes dela. Ela chegou a fazer postagens no Instagram mostrando os ferimentos e pedindo ajuda.

Na delegacia, ele negou as agressões. O RJ1 não conseguiu localizar a defesa de Uanderglei.

“Ele nega, veementemente que tenha a agredido, diz que ela que o agride, e usa termos como surtada, nervosa, jogando a responsabilidade para a vítima, que, para quem trabalha com violência doméstica, é a caracterização, por si só, do que a gente chama de violência psicológica. Essa declaração dele é completamente diferente das provas que foram anexadas nos autos”, disse o delegado Flávio Loureiro.

Uanderglei tem cinco anotações na polícia por violência doméstica. Um dos casos foi em maio do ano passado, quando a influenciadora Lays Peace, expôs que os dois tinham uma relação violenta.

Após a prisão, Lays se pronunciou em uma rede social sobre as agressões sofridas por Amanda.

“Eu sei o que você passou, eu sei o que era viver aqueles momentos aterrorizantes. Eu sei o que você viveu e desejo que fique bem e se cure desse trauma”, disse a influenciadora.

O caso

Uanderglei da Conceição, conhecido como Vanderlei Bambam, foi preso na quinta (11) por agredir e manter a modelo e influenciadora digital Amanda Souza em cárcere privado na casa onde mora, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Investigações da Polícia Civil indicam que a influenciadora era proibida de sair de casa desde quarta (10).

Amanda chegou a pedir ajuda nos stories do Instagram para fugir das agressões. Ela estava com o rosto machucado.

“Me ajuda, por favor! Não! Socorro!”, disse Amanda.

No meio do vídeo, Amanda afirma que deseja sair do lugar.

“Eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora”, disse a influenciadora.