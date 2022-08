Dentro de oficina mecânica Policial Militar é assassinado a tiros

- Publicidade -

O policial penal Ronaldo Oliveira de Araujo foi morto a tiros na manhã desta terça-feira dentro de uma oficina mecânica na Estrada do Magarça, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. Ele era lotado no Centro Instrução Especializada (Ciesp) no Complexo de Gericinó.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 9h no interior da oficina mecânica Auto Mecânica Araujo, que fica na Estrada do Magarça. O crime teria sido praticado por duas pessoas em uma moto.

Durante a manhã desta terça, uma equipe do 27º BPM (Santa Cruz) foi acionada para o local e encontraram o corpo do policial penal.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e está no local. A Polícia Militar informou que o Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) também foi acionado e está no endereço.

