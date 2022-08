Denise Dowse, atriz de Grey’s Anatomy, está em coma após meningite

- Publicidade -

A atriz Denise Dowse, famosa por séries como Barrados no Baile, Grey’s Anatomy e Insecure, está em coma após contrair uma forma virulenta de meningite. A artista de 64 anos de idade está internada e “lutando pela vida”, segundo depoimento da irmã.

“Olá, família e amigos. Como muitos de vocês viram, meus posts têm sido positivos e inspiradores. Estou tentando manter meu ânimo e apoiar aqueles que precisam. Como muitos de vocês sabem, sou uma pessoa privada. Então isso é difícil para mim. Estou pedindo apoio e orações para mim e minha irmã, minha única família imediata, Denise Dowse. Ela está atualmente no hospital em coma causado por uma forma virulenta de meningite. Os médicos não sabem quando ela sairá do coma, pois não foi medicamente induzido”, explicou Tracey.

Denise interpretou a Dra. Rhonda Pyne em Insecure, trabalho mais reconhecido recentemente. Este ano ela chegou a fazer o longa A Cloud So High. O currículo dela inclui ainda personagens em Bones, O Mentalista, e Dragnet. A atriz é sempre lembrada pelos 10 anos em Barrados no Baile, no qual viveu a Sra. Yvonne Teasley.