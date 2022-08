Delegado-Geral de Policia Civil recebe visita institucional da Justiça Federal para conhecer ônibus itinerante do Instituto de Identificação

- Publicidade -

Na manhã desta quarta-feira, 10, o Delegado-Geral de Policia Civil do Acre, José Henrique Maciel, recebeu visita institucional do Juiz da Justiça Federal no Acre, José Geraldo, para conhecer a estrutura móvel do Instituto de Identificação responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A unidade móvel foi montada em um ônibus doado pela própria Justiça Federal por meio de parceria entre as instituições e será utilizado para emissão do documento de identidade em municipios do interior do Estado com acesso via terrestre.

Para o Juiz Federal José Geraldo, a doação do ônibus veio atender anseio da instituição paralevar cidadania a quem mais precisa.

“Esse ônibus já serviu a centenas de pessoas na justiça federal e hoje fico feliz em saber que irá continuar atendendo milhares de pessoas e com essa unidade móvel essa pessoas terão acesso mais fácil rápido ao serviço público”, destacou Juiz Federal, Jose Geraldo.

Para o delegado-Geral de Policia Civil José Henrique Maciel, a unidade móvel irá auxiliar a Policia Civil a levar cidadania aos municipios e comunidades dos 22 municipios do Estado.

“Agradecemos a Justiça Federal por meio do Excelentíssimo Juiz Federal, José Geraldo, que fez a doação e com certeza alcançaremos as pessoas em locais mais distantes levando cidadania com a emissão desse documento que é fundamental para ao cidadão, salientou o Delegado Geral José Henrique Maciel

A unidade móvel do Instituto de Identificação da Policia Civil já realizou atendimento durante a Expoacre 2022 com a emissão da Carteira de identidade Nacional (CIN) lançada no ultimo dia 2 de agosto no parque de exposições.

Para o diretor do Instituto de Identificação, Junior Cesar da Silva, foram realizados, 157 atendimentos com emissão do documento e 125 agendamentos para cidadãos que não dispunha, no momento do atendimento, documentação obrigatória que é o Certificado de Pessoa Física (CPF) e a Certidão de Nascimento original.

Fonte: Ascom/PCAC