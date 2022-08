Delegado-Geral de Polícia Civil acompanha ações da DHPP e parabeniza equipe

- Publicidade -

Na manhã da última sexta-feira, 12, após apresentação de mais um homicídio de elucidacao complexa pela equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa – DHPP, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, reuniu com toda equipe que compõe a especializada, delegados, escrivães e agentes investigadores.

Durante o encontro, o gestor da pasta parabenizou à todos pelo alto índice de elucidação de crimes complexos contra a vida e em especial o numero de elucidação do crime de feminicídio, que chegou a 100% dos casos solucionados, com inquérito relatado e encaminhado ao poder judiciário.

De acordo com o Delegado-Geral, José Henrique Maciel, o esforço da equipe segue laureado pelos números de elucidação.

“Não comemoramos os números de crimes mas sim o empenho de cada um dos que compõe a equipe da DHPP e pelo compromisso de cada um deles na elucidação de crimes contra a vida, crimes complexos que requer técnicas avançadas. Reafirmo total apoio no sentido de proporcionar cada vez mais as condições materiais e estruturantes para que a DHPP continue crescendo nos índices de elucidação dos homicídios complexos tentados e consumados”, reafirmou José Henrique Maciel.

Equipe de Pronto Emprego (EPE) na utilização de técnicas avançadas de investigação, troca de informações entre outras delegacias, experiência dos componentes da equipe ladeado pelo compromisso e dedicação de todos, a especializada é destaque, inclusive, no cenário nacional figurando entre as Polícias Civis do Brasil que mais elucida crimes contra a vida.

Fonte/ Assessoria