Delegado aposentado que atuou no Estado do Acre, morre de parada cardiorrespiratória no Rio de Janeiro.

- Publicidade -

Morreu no Estado do Rio de Janeiro, o delegado aposentado Adrialvaro Jorge do Nascimento, de 68 anos. A morte aconteceu na tarde desta quarta-feira (31).

De acordo com a assessoria de comunicação do órgão de segurança, o delegado faleceu por conta de uma parada cardiorrespiratória e complicações infecciosas que o acometiam.

Adrialvaro atuou na Polícia Civil do Acre durante muitos anos, inclusive foi delegado no interior do Acre. Quando se aposentou, voltou a morar no Rio de Janeiro, sua cidade natal.

Uma nota de pesar foi divulgada pela Polícia Civil, nela o Delegado Geral da Polícia Civil do Acre se solidariza com familiares e amigos pela partida do delegado.