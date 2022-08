Defesa quer mais 9 militares na comissão de fiscalização das urnas

Sem substituto

A solicitação se dá no mesmo dia em que o Exército brasileiro decidiu não indicar um substituo do coronel Ricardo Sant’Anna na comissão fiscalizadora das urnas eletrônicas, após a Corte descredenciar o militar por ter espalhado fake news sobre o equipamento, como antecipou a coluna do Igor Gadelha, no Metrópoles.

“Baseado em “apuração da imprensa” e de forma unilateral, sem qualquer pedido de esclarecimento ou consulta ao Ministério da Defesa ou ao Exército Brasileiro, o TSE ‘descredenciou’ o militar. Dessa forma, o Exército não indicará substituto e continuará apoiando tecnicamente o MD nos trabalhos julgados pertinentes”, diz o Exército em comunicado.

Sant’Anna foi destituído da comissão pelo presidente do TSE, Edson Fachin, na última segunda-feira (8/8). A decisão foi tomada após o Metrópoles revelar que o militar divulgou mensagens com fake news sobre as urnas.

Fonte: Metrópoles