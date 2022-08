Defesa Civil atende quase 40 ocorrências provocadas pela forte ventania em Rio Branco

- Publicidade -

O calor intenso na capital acreana foi interrompido por uma forte ventania, no fim da tarde deste domingo, 28. O fenômeno ocasionou vários incidentes em Rio Branco, em pelo menos 12 bairros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal, até esta segunda-feira, 29, foram registradas 40 ocorrências em decorrência da ventania. Entre elas, destelhamento de residências, quedas de árvores sobre fiação ou casas, obstrução de estradas e ramais, além de risco de desabamento de edificações.

“Graças a Deus não tivemos registros de vítimas fatais ou ferimentos, não houve. Continuamos com o trabalho de reestabelecimento, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Energisa”, salientou o coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Cláudio Falcão.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, a ventania também ocasionou a obstrução da estrada de Porto Acre, no quilômetro cinco. Em decorrência do número alto de ocorrências, todas as três guarnições de salvamentos do CBMAC estão trabalhando.