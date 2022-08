Davi Luiz é substituído e relata probleminha no intervalo

- Publicidade -

Preocupação no Flamengo para reta final da temporada. Substituído no intervalo da vitória sobre o São Paulo por 3 a 1 pela semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Morumbi, David Luiz relatou ter um “problema sério” ainda não revelado.

O zagueiro deu lugar a Fabrício Bruno com o placar 1 a 0 para o Flamengo no Morumbi. Na volta do intervalo, sentou no banco de reservas demonstrando abatimento e tristeza e relatou ao repórter Eric Faria, da TV Globo:

“Olha, estou com um probleminha mais sério. Vou fazer uns exames. Depois eu falo para vocês o que é”.

O Flamengo retorna ao Rio de Janeiro ainda na madrugada de quinta-feira e o jogador só realizará exames ao longo do dia. Além de David Luiz, Dorival Júnior tem outros quatro zagueiros à disposição no elenco: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo e Rodrigo Caio, que se recuperou recentemente de problema no joelho e está em fase de transição para condicionamento físico e a expectativa é de que volte a jogar em meados de setembro.

Fonte/ Portal ge