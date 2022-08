Datas para liberação TOTAL do Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil: Tire todas as suas dúvidas

Apesar da liberação, ainda resta outra etapa a se cumprir para que haja a liberação completa do recurso. Quer saber a possível data de liberação bem como outras informações importantes? Então continue nos acompanhando para não perder os detalhes do assunto!

Informações importantes sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Em síntese, o objetivo do empréstimo consignado do Auxílio Brasil é tornar o acesso de famílias ao crédito consignado mais simples e fácil. Dessa forma, caso o beneficiário solicite essa modalidade de crédito, o valor do empréstimo será descontado automaticamente das parcelas do Auxílio Brasil. Em resumo, aqueles que aderirem ao empréstimo receberão valores menores do benefício.

Por sua vez, o valor disponível para contratação de crédito corresponde a 40% do benefício recebido, ou seja, os beneficiários poderão solicitar até R$ 240 do consignado do auxílio a partir de agosto, com data final até dezembro deste ano. Depois desse período, o valor do auxílio voltará a ser de R$ 400 e então o valor do consignado passará a ser de R$ 160. Por último, desses 40% disponíveis, 5% poderá servir para amortizar dividas de cartão ou para saque.

Data de liberação dos valores

Segundo informações do canal Consulta Pública, a previsão para liberação total do consignado ocorrerá na última semana de agosto, a partir do dia 25. Nesta data, a previsão é que a função já esteja em total operação. Contudo, ainda não é uma informação confirmada, apenas uma estimativa, pois o governo ainda está trabalhando para que o consignado chegue o quanto antes.

Além disso, o Governo Federal ainda está entrando em contato com as partes devidas para solucionar quaisquer problemas que possam ocorrer, bem como analisando o impacto político de liberar a função de empréstimo. Portanto, as avaliações da imprensa são importantes também para ditar se algum tipo de repercussão é negativa ou benéfica para a imagem da ação, o que pode interferir em um ponto ou outro da viabilização.

