Darci Seles é o artista da 5º edição da Mostra de Artes Seplag, que inicia nesta segunda, 08

A secretaria de Estado e Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos do Acre (Appa) inicia nesta segunda-feira, 8, uma nova edição da Mostra de Artes Seplag de artes, apresentando o artista plástico Darci Seles com o tema “Fragmentos Verdes”.

Darci Seles é natural de Cáceres/MT e reside no Acre desde 1996, autodidata, começou a desenhar aos 6 anos usando carvão. O artista mistura diferentes estilos como cubismo e impressionismo. Já trabalhou em diversas áreas das Artes Visuais como ator de teatro e cinema, ilustrador e produzindo cenários

Busca retratar a vida cotidiana dos povos da floresta “nestas telas que estão em exposição eu busquei representar a fauna e flora da Amazônia e fui influenciado, principalmente, pela realidade e pelo dia a dia que me cerca”, destaca.

Seles é o quinto artista plástico a participar da iniciativa Departamento de Comunicação e Departamento de Humanização da Seplag, que estará em exposição no hall do palácio das secretarias até o dia 16 de setembro.