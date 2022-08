Crueldade : Mulher mata os dois filhos asfixiados por não aguentar cuidar das crianças

- Publicidade -

Mulher de 31 anos foi presa neste sábado (27) acusada de matar os dois filhos: um de três e outro de 10 anos. O crime ocorreu dentro de um apartamento na cidade de Guarapuava, região central do Paraná. Os corpos das crianças foram encontrados em cima da cama.

Conforme a delegada responsável pelo caso, Ana Hass, a mulher confessou o crime e disse que havia matado os filhos há cerca de 15 dias. As investigações apontam que o caçula, de 3 anos, foi morto asfixiado com travesseiro e a menina de 10 recebeu calmante da mãe e, depois, foi enforcada com um cordão.

Para a delegada, a suspeita disse ter entrado em uma espécia de surto há cerca de 15 dias. “Vamos esperar o laudo policial para ver se confirma. Ela falou que havia tentado se matar por várias vezes”, disse.

A polícia realiza perícia e aguarda laudos do IML para constatar lesões nas crianças e confirmar as supostas autolesões declaradas pela mulher.

“Ela citou que estava deveras cansada e não aguentava mais cuidar das crianças. O pai da menina já é falecido e o pai do mais novinho não acompanhava a criação”, pontuou a delegada.

Dessa forma, a mulher foi presa em flagrante e deve responder por homicídio e ocultação de cadáver. As informações são de portais locais.