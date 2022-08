Crueldade: Enteada é estuprada há mais 20 anos por padastro que se dizia pastor

- Publicidade -

Um homem foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e violência psicológica, na cidade de Anápolis — entorno do Distrito Federal — nesta terça-feira (30/8). Identificado como Francisco Silvino de Andrade, o criminoso violou a enteada por mais de 20 anos.

Só com as roupas do corpo e escondida do abusador, a vítima, que atualmente tem 28 anos, finalmente, conseguiu pedir ajuda. Acompanhada da mãe, ela esteve na 3ª Delegacia Regional de Anápolis para registrar ocorrência contra o homem. De acordo com depoimento concedido à PCGO, o padrasto começou a abusar da menina quando ela tinha, apenas, 4 anos.

A jovem, que acabou tendo um filho com o algoz, relatou que o último abuso ocorreu em 12 de agosto.

A polícia identificou que Francisco tem passagens por estelionato. Ele morou em diversas cidades, onde fingia ser pastor para conseguir dinheiro com os fiéis. O estelionatário fez vítimas em Goiás e no Distrito Federal.

O homem encontra-se detido e à disposição da Justiça. Além disso, a corporação divulgou a foto do criminoso, para que novas vítimas e testemunhas possam ser encontradas.