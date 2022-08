Cristiano Ronaldo abre o jogo e revela os únicos dois times que jogaria no Brasil

- Publicidade -

O desfecho da ‘novela’ Cristiano Ronaldo ainda parece longe. O português, apesar de ter participado do último amistoso do Manchester United, segue disposto a deixar a equipe, como vem sendo publicado pela mídia local.

E, diante disto, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, acabou gerando alvoroço nas redes sociais durante entrevista ao jornalista Ulisses Costa. Na ocasião, o cartola corinthiana afirmou que tentará contratar o português para o Timão:

“É verdade, eu sonho grande. Isto é o Corinthians! Não está aí o Willian e o Renato Augusto? E foi antes do Vítor Pereira. No futebol tudo é possível e eu tenho a obrigação de tentar o melhor para o Corinthians. Se é possível? Não sei. Não tentámos, não sondámos, não existia essa hipótese, mas estamos de olho. Imaginem que de repente lhe apetece jogar no Brasil”.

Cristiano Ronaldo revela os clubes em que jogaria no Brasil

Não obstante, vale ressaltar que, em 2015, durante entrevista a revista Istoé, o português revelou os únicos clubes do Brasil em que jogaria tranquilamente, afirmando que os mesmos são os mais conhecidos no Velho Continente:

“Não tenho muito tempo para acompanhar os times, mas Corinthians e Flamengo são clubes conhecidos e que vestiria a camisa tranquilamente”.

Contudo, oficialmente, o gajo segue vinculado ao United, que inclusive, estuda colocá-lo no banco de reservas na partida de hoje (7), na Premier League, em virtude de um mal comportamento do português ao deixar o amistoso do último domingo (31/07) antes do encerramento.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil