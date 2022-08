Crianças abandonadas são resgatadas em meio à sujeira e alimentos podres

- Publicidade -

Foram encontradas abandonadas em uma residência no bairro Coophasul, região oeste de Campo Grande (MS) na noite desta terça-feira (23), três crianças de 2, 10 e 12 anos, que segundo registro da polícia, estavam em uma casa insalubre, com comida podre, sujeira e dejetos, com forte odor.

A Polícia Militar (PM), foi acionada por vizinhos, para verificar a situação de abandono dos menores.

Por volta das 18h quando chegaram no local, os militares encontraram uma menina de 12 anos cuidando dos dois irmãos. Eles estavam sozinhos, sem banho e alimentação.

As crianças não souberam informar onde os pais estariam naquele momento, no entanto, repassaram o número de celular da mãe. Os policiais tentaram ligar, mas a chamada foi para a caixa de mensagem.

Ainda de acordo com o registro policial, as condições eram precárias, desde a cozinha até o banheiro.

Na cozinha havia uma pia com bastante comida podre que exalava forte mau cheiro. No banheiro, o vaso sanitário não funcionava pois estava entupido e também exalavam cheiro muito ruim.

A PM acionou o conselho tutelar que fez o acolhimento das crianças. Os três foram encaminhados para abrigo e os pais das crianças não foram localizados até o momento.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Centro), como abandono de incapaz e segue em investigação.

Conforme o Código Penal Brasileiro, o crime de abandono de incapaz se caracteriza quando uma pessoa que está sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade de terceiros é abandonada e, por qualquer motivo, incapaz de se defender de riscos.

Ainda nos termos do artigo 133 do Código Penal, se comprovado o crime de abandono de incapaz, a pena pode chegar de 6 meses a 3 anos de prisão.