Criança morre após ser resgatada de buraco de 8m em que havia caído

Morreu na manhã desta segunda-feira (22), o garoto Pedro Augusto Ferreira Alves, de apenas 8 anos, que havia despencado em um buraco de cerca de oito metros na cidade de Carmo do Parnaíba, Minas Gerais.

Pedro chegou a ser resgatado com vida, após um trabalho de quase 18 horas do Corpo de Bombeiros, mas morreu momentos mais tarde.

De acordo com informações, o garoto foi levado a uma unidade hospitalar, onde os socorristas tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado pela Prefeitura de Carmo do Parnaíba.

Entenda o caso

Pedro havia despencado no buraco quando brincava com uma prima na tarde do último domingo (21). Após ser resgatado, o garoto foi imediatamente colocado em uma ambulância.

O acidente aconteceu por volta das 13 horas do domingo em um terreno em obras no Bairro Alvorada. O trabalho de resgate era considerado “meticuloso” pelos bombeiros, por conta do risco de desabamento do terreno.

Os bombeiros conseguiram acessar o local por meio de um buraco lateral. O terreno é de aterro e havia maior instabilidade do solo.

De acordo com os bombeiros, a suspeita é de que o local em obras não estivesse cercado ou sinalizado.

Fonte/ Portal G1