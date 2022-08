Criança de quatro anos morre após engasgar com caroço de jaca

- Publicidade -

Uma criança de 4 anos morreu após se engasgar com um caroço de jaca em Guajará-Mirim (RO), no último domingo (21). A família acionou o Corpo de Bombeiros e tentou chegar ao hospital, mas o menino não resistiu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para uma ocorrência de obstrução de vias aéreas.

A família já estava a caminho do hospital quando os militares chegaram. Depois de encontrá-los, os profissionais foram informados que a criança estava comendo jaca com os familiares e começou a se engasgar com o caroço da fruta.

De acordo com os bombeiros, imediatamente iniciaram os procedimentos de primeiros socorros para a desobstrução das vias e a reanimação, mas a criança estava com sangramento na garganta.

De acordo com médico ouvido pela Rede Amazônica, a causa desse sangramento na garganta da criança aconteceu da tentativa feita pela família de retirar o caroço de três centímetros.

Ainda segundo o profissional, a criança chegou sem vida ao hospital e a causa da morte foi obstrução das vias aéreas superiores (laringe) e insuficiência respiratória aguda.

Fonte: G1