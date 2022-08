Criança de 10 anos morre após inalar desodorante e pai culpa desafio da internet

A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que, segundo relato da mãe, João Victor brincava com outros irmãos, por volta das 19h, quando desapareceu. Na busca, o menino foi encontrado dentro de um armário, já desacordado. O Samu chegou a fazer os primeiros procedimentos, com reanimação cardiopulmonar (RCP), mas sem sucesso.

“Assim que acionada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deslocou a perícia ao local dos fatos onde foi localizado o corpo de uma criança de 10 anos. Não há indícios de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, onde foi submetido a exames e liberado aos familiares. A causa e circunstâncias da morte serão investigadas”, diz nota da Polícia Civil.

Ao jornal O Tempo, o pai do garoto, 0 autônomo Fabiano Teixeira Santos, disse que João Victor tinha sido vítima do desafio do desodorante. “Hoje foi o meu filho, amanhã vai ser o de outro”, afirmou.

“Ele gostava muito de internet e assistia aos vídeos na televisão”, contou Fabiano. “Eu peço para que todos olhem e tomem cuidados com seus filhos. A internet oferece muitas coisas boas, mas também tem coisas ruins”, pediu o pai de João Victor.

João Victor será sepultado em Sabará, região metropolitana de BH. O velório está marcado para 13h e o enterro, 15h.

Fonte: Metrópoles