Covid-19: Acre registra 98 novos casos e nenhuma morte neste sábado,13

De acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), não foi registrado óbitos por covid-19 neste sábado, 13. Porém, foram registrados 98 novos casos de infecção.

Segundo o levantamento, já foram notificados, no Acre, 353.411 casos de contaminação pela doença, sendo que 205.878 casos foram descartados e 21 exames de RT-PCR (que detecta o material genético do vírus) seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Pelo menos 129. 463 pessoas já receberam alta médica, sendo que 14 seguem internadas até o fechamento do boletim. O número oficial de mortes por covid-19 é de 2.025 em todo o Estado. O total de infectados é de 147.512. Sobre a ocupação de leitos no estado, acesse: http://covid19.ac.gov.br/monitoramento/leitos.

Fonte: A Gazeta do Acre