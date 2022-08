Corredor da Morte: Preso pede hambúrgueres, refrigerante e fritas antes de ser executado

- Publicidade -

A última refeição de James Coddington, condenado à execução nos Estados Unidos, chamou a atenção nessa quinta-feira (25/8). Como determina a legislação, Coddington pôde escolher o prato que comeria antes de morrer: dois cheeseburgers, dois sanduíches de peixe empanado, duas porções grandes de batata frita e um copo de refrigerante.

O preso de 50 anos foi executado com injeção letal em uma penitenciária de Oklahoma. Ele estava no corredor da morte por assassinar com marretadas o amigo Albert Hale em 1997, sob efeito de drogas.

No início deste mês, Coddington passou por uma audiência de clemência, que abria possibilidade de sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Entretanto, o pedido foi rejeitado pelo governador do estado, Kevin Stitt.

“Para toda a minha família e os amigos, os advogados, todos que estiveram ao meu redor e me amaram, obrigado. Governador, não o culpo e o perdoo”, disse o detento antes de a injeção ser aplicada.

A morte do preso inicia uma leva de execuções autorizadas pelo governo de Oklahoma. A previsão é que 25 condenados sejam mortos até 2024.