Corpo de Jô Soares é velado com presença de amigos e familiares

O corpo do jornalista Jô Soares está sendo velado em uma cerimônia fechada em São Paulo. O velório começou apenas algumas horas depois que o jornalista faleceu nesta sexta-feira, 05 de agosto, e é restrito a familiares e amigos.

A cerimônia discreta está sendo realizada na Funeral Home, uma casa de velórios no bairro paulista Bela Vista. Entre os famosos presentes na despedida estão o casal Drauzio Varella e Regina Braga, que foram os primeiros a chegarem ao local.

Também compareceram ao adeus a Jô o casal de jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, o ator Juca de Oliveira e o maestro João Carlos Martins.

Serginho Groisman foi ao velório e se emocionou após ver o corpo do amigo. A despedida contou também com a presença de Zelia Duncan e a esposa Flávia, que é ex de Jô Soares.

Fonte/ Portal metropole.com